Microsoft выпустила обновление для Xbox One

Среди нововведений - оптимизация поиска, системы хранения и ряд других функций. Самая интересная из новых функций - FastStart, которая позволяет запускать игры еще до окончания их загрузки. Медленный интернет и приличный вес понравившегося продукта больше не помеха. Хотя повезет далеко не всем.

Благодаря функции FastStart избранные (и это очень важное "но") игры будут доступны для запуска гораздо раньше, чем закончится их скачивание. Запатентованная технология выбирает наиболее важные файлы и загружает их в первую очередь. В результате доступ к развлечениям открывается в два раза быстрее, чем обычно, при минимальной скорости интернета всего 20 мегабит за секунду. Ложка дегтя, о которой уже говорилось выше: такую суперспособность получила далеко не вся игротека Xbox One. Полный список Microsoft планирует выложить позже.

Другая интересная функция - группировка. Можно организовать коллекцию на свое усмотрение, собрать несколько произведений в одну папку и закрепить ее на главной странице. Полезным дополнением станет и обновленный поиск, так как теперь он ищет даже настройки в меню. Стоит отметить, что обновление Xbox One уже доступно для установки.