В Сети появились первые снимки нового Honor Note 10

На быстрый релиз указывают "живые" снимки модели. На фото, которые оказались у инсайдеров, новинка выглядит даже лучше, чем Huawei P20, корпус которого отличается особым градиентным покрытием.

Очевидно, корпус смартфона будет выполнен из стекла, поскольку довести металл до такого блеска, – задача не из легких. Во всяком случае, вряд ли производитель пойдет на такой шаг ради смартфона средней ценовой категории, к которой будет относиться Honor Note 10.

Несмотря на то что на фото не видно фронтальную панель будущего смартфона, несложно догадаться, что она будет отнюдь не такой привлекательной, как задняя. На ней разместится 6,9-дюймовый дисплей симметричной формы, выполненный по AMOLED-технологии, и фирменный логотип Honor в нижней части панели, где вполне мог бы расположиться дактилоскопический сканер.

Согласно информации, подтвержденной китайским сертификационным центром TENAA, в основе Honor Note 10 будет лежать процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Внутри корпуса производитель намерен вместить аккумулятор емкостью 6000 миллиампер часов, который при повышенной энергоэффективности органической матрицы обеспечит смартфону около 3 дней автономной работы.