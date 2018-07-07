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Компания LG разрабатывают новую ручку-смартфон

Компания LG
10:25 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Устройство оснащено сразу двумя дисплеями.

Компания LG получила патентн, который описывает смартфон в виде самой обычной ручки. При этом, устройство оснащено сразу двумя экранами и по функциям не уступает привычным смартфонам. Стоит отметить, что один из экранов – гибкий и он выдвигается из корпуса на нужную длину.

Согласно описанию, смартфон-ручка LG имеет один небольшой дисплей для отображения уведомлений и быстрого доступа к важным опциям, а второй дисплей, выдвигающийся, позволяет переписываться, использовать навигацию, смотреть видео, искать информацию в браузере и так далее.

В устройстве предусмотрены все необходимые датчики: компас, гироскоп, камера и даже сканер отпечатков пальцев для разблокировки. Стоит отметить, что ручка работает и по прямому назначению — все написанное передается в цифровом виде на сопряженное устройство.

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Все по теме:

Новости технологии, компания LG, Патент, Ручка, Ручка-смартфон, Смартфон, Технологии.
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