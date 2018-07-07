Исследователи разработали "умный" пластырь, который принесет огромную пользу

Американские исследователи разработали пластырь, способный самостоятельно контролировать состояние хронических ран и в нужный момент обрабатывать их необходимыми лекарствами. Прототип такого пластыря испытали на бактериальных культурах. Описание разработки опубликовано в журнале Small.

Хроническими ранами считаются повреждения кожи, которые не затягиваются в ожидаемые сроки. Их заживления можно ждать несколько лет, а некоторые из таких дефектов не проходят вовсе. Такие раны появляются по разным причинам: из-за воспалительных процессов, постоянного давления на кожу (пролежни) или развития некроза. Также они возникают при некоторых заболеваниях, включая сахарный диабет.

Авторы новой технологии создали устройство, анализирующее несколько важных показателей состояния раны. «Умный» пластырь содержит температурный датчик, измеряющий разницу между температурой самой раны и кожи вокруг: существенное различие может указывать на воспаление. Еще один элемент — pH-метр, который анализирует водородный показатель повреждения (pH нормально заживающего ранения редко поднимается выше 6.5). Третий компонент выявляет степень насыщения крови кислородом. Данные всех датчиков обрабатывает микропроцессор. Если измерения показывают, что воспалительный процесс в ране усилился, пластырь начинает постепенно нагреваться, высвобождая порцию лекарства — например, антибиотика.

Толщина пластыря не превышает трех миллиметров. По оценкам ученых, устройства будут недорогими — большинство их компонентов дешевы, за исключением микропроцессоров, но их можно использовать повторно. Сегодня технология находится на стадии прототипа, его уже испытали на культуре кератиноцитов (основных клеток эпидермиса человеческой кожи), содержащей золотистый стафилококк: эти бактерии часто мешают заживлению хронических ран. В дальнейшем ученые планируют провести испытания с участием людей с различными хроническими ранами.