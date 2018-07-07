Twitter закрывает подозрительные аккаунты ради безопасности пользователей

По словам вице-президента компании Дела Харви, несмотря на то что действия Twitter могут привести к общему снижению базы пользователей, акценты в работе социальной сети должны быть смещены в сторону безопасности.

"Свобода самовыражения не так важна, если люди не чувствуют себя в безопасности", — сообщил Харви.

При этом Харви указал, что большинство заблокированных аккаунтов велись нерегулярно, а их закрытие помогло защитить других пользователей от манипуляций.

Согласно заявлениям компании, в мае автоматизированные системы Twitter предотвратили создание около 10 миллионов учетных записей, которые считались спамерскими или управляемыми ботом. С начала июля компания блокирует создание более 50 тысяч потенциальных спам-аккаунтов ежедневно.