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Twitter закрывает подозрительные аккаунты ради безопасности пользователей

Twitter
15:39 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: В июле руководство усилило борьбу с учетными записями, которые могут создаваться для дезинформации.

По словам вице-президента компании Дела Харви, несмотря на то что действия Twitter могут привести к общему снижению базы пользователей, акценты в работе социальной сети должны быть смещены в сторону безопасности.

"Свобода самовыражения не так важна, если люди не чувствуют себя в безопасности", — сообщил Харви.

При этом Харви указал, что большинство заблокированных аккаунтов велись нерегулярно, а их закрытие помогло защитить других пользователей от манипуляций.

Согласно заявлениям компании, в мае автоматизированные системы Twitter предотвратили создание около 10 миллионов учетных записей, которые считались спамерскими или управляемыми ботом. С начала июля компания блокирует создание более 50 тысяч потенциальных спам-аккаунтов ежедневно.

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Новости технологии, Twitter, Аккаунты, Дел Харви, Приложение, Программа, Технологии.
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