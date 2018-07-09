Сервис Timehop был взломан хакерами

Представители сервиса Timehop, который занимается хранением "воспоминаний" из социальных сетей, заявили о хакерской атаке на сервис, в результате которой в сеть попали личные данные пользователей, сообщается в блоге приложения. Отмечается, что атака произошла 4 июля и затронула данные 21 миллиона пользователей.

Отмечается, что злоумышленники получили доступ к личным данным, адресам электронной почты и номерам телефонов пользователей. При этом в Timehop подчеркивают, что утечка не затронула личные сообщения, финансовую информацию и фотографии клиентов приложения.

Мошенники также получили ключи, которые позволяли сервису использовать контент из социальных сетей. Служба безопасности приложения сбросила эти данные. Подчеркивается также, что ущерб оказался невелик из-за особенностей хранения данных. Согласно сообщению администрации Timehop не сохраняет профили пользователей или их копии, а также удаляет всю информацию после того, как юзер ее просматривает.