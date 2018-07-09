Dropbox создали технологию сжатия веб-страниц

Вице-президент сервиса Dropbox, Николас Житкофф заявил, что его команда разработала уникальную технологию разработки веб-страниц под названием Itty bitty site. С помощью новой технологии содержимое веб-сайтов сжимается настолько, что способно уместиться в размер собственного URL в закодированном виде.

Особенность Itty bitty site в том, что весь контент сайта содержится в гиперссылке, причем для его работы хостинг абсолютно не требуется. Содержимое страницы сжимается при помощи алгоритма LZMA в строку символов, которая добавляется в конце URL. При нажатии на гиперссылку, зашифрованный архив распаковывается в виде веб-страницы.

Уникальная технология позволит быстро создавать одностраничные компактные сайты-визитки, содержимое которых можно выводить при помощи ASCII-символов и эмодзи в любой комбинации. Более того, так как содержимое хранится не на сервере, а в виде строки URL, то такие страницы обдают высокой степенью приватности.

Однако у технологии есть и ограничения. Максимальный размер URL зависит от возможностей сервиса. Twitter или Slack могут обработать до 4 000 байт, а версия Chrome для Mac справится с 10 000. Доступна возможность конвертировать ссылку в QR-код при условии, что ее размер не превышает 2 610 байт.