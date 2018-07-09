Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

Dropbox создали технологию сжатия веб-страниц

Сжатие веб-страниц
15:45 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Особенность технологии в том, что контент сайта содержится в гиперссылке.

Вице-президент сервиса Dropbox, Николас Житкофф заявил, что его команда разработала уникальную технологию разработки веб-страниц под названием Itty bitty site. С помощью новой технологии содержимое веб-сайтов сжимается настолько, что способно уместиться в размер собственного URL в закодированном виде.

Особенность Itty bitty site в том, что весь контент сайта содержится в гиперссылке, причем для его работы хостинг абсолютно не требуется. Содержимое страницы сжимается при помощи алгоритма LZMA в строку символов, которая добавляется в конце URL. При нажатии на гиперссылку, зашифрованный архив распаковывается в виде веб-страницы.

Уникальная технология позволит быстро создавать одностраничные компактные сайты-визитки, содержимое которых можно выводить при помощи ASCII-символов и эмодзи в любой комбинации. Более того, так как содержимое хранится не на сервере, а в виде строки URL, то такие страницы обдают высокой степенью приватности.

Однако у технологии есть и ограничения. Максимальный размер URL зависит от возможностей сервиса. Twitter или Slack могут обработать до 4 000 байт, а версия Chrome для Mac справится с 10 000. Доступна возможность конвертировать ссылку в QR-код при условии, что ее размер не превышает 2 610 байт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Dropbox, Itty bitty site, Команда, Николас Житкофф, Разработки, Технологии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Китай вывел на орбиту 32-ой спутник системы Beidou В Сети показали, как может выглядеть Samsung Galaxy S10 Появилась информация о новом смартфоне от Xiaomi

Последние новости

Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото)
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0