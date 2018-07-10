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Китай вывел на орбиту 32-ой спутник системы Beidou

Запуск "Чанчжэн-3А"
06:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости технологии: Этот запуск — 280-й по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Китай во вторник успешно вывел на орбиту свой 32-й навигационный спутник Beidou. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети Wechat, запуск был осуществлен в 04:58 по местному времени (23:58 понедельника по Киеву) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3А".

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая уже покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируется полностью завершить — к тому времени Beidou будет насчитывать 35 спутников.

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Все по теме:

Новости технологии, Beidou, CASC, Китай, Спутник, Чанчжэн.
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