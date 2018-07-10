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Компания Xiaomi выпустили обновленную версию смартфона Xiaomi Redmi 6A

Смартфон Xiaomi Redmi 6A
12:49 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Xiaomi представила новую версию Redmi 6A .

Стоит отметить, что не часто можно найти бюджетный смартфон в варианте с 4/64 ГБ памяти. При этом обновленная версия Redmi 6A имеет очень доступную стоимость – 999 юаней (151 доллар или 4 тысячи гривен).

Как известно, Redmi 6A получил 5,45-дюймовый HD дисплей. Работает устройство на процессоре Helio A22 с тактовой частотой 2,0 ГГц. На задней крышке инженеры разместили одну 13-мегапиксельную камеру, а фронтальная имеет 5 МП. Смартфон не имеет сканера отпечатков пальцев, но он поддерживает функцию AI Face Unlock. Также Redmi 6A имеет поддержку искусственного интеллекта, функция помогает в переводе с иностранного языка, конвертации обменного курса и тому подобное.

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Новости технологии, Xiaomi, Xiaomi Redmi 6A, Новинка, Смартфон, Технологии, Характеристика.
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