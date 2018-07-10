https://telegraf.com.ua/files/2018/07/Xiaomi-Redmi-6-i-Redmi-6A-2-1-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4228968-kompaniya-xiaomi-vyipustili-obnovlennuyu-versiyu-smartfona-xiaomi-redmi-6a.html
Компания Xiaomi выпустили обновленную версию смартфона Xiaomi Redmi 6A
Новости технологии: Компания Xiaomi представила новую версию Redmi 6A .
Стоит отметить, что не часто можно найти бюджетный смартфон в варианте с 4/64 ГБ памяти. При этом обновленная версия Redmi 6A имеет очень доступную стоимость – 999 юаней (151 доллар или 4 тысячи гривен).
Как известно, Redmi 6A получил 5,45-дюймовый HD дисплей. Работает устройство на процессоре Helio A22 с тактовой частотой 2,0 ГГц. На задней крышке инженеры разместили одну 13-мегапиксельную камеру, а фронтальная имеет 5 МП. Смартфон не имеет сканера отпечатков пальцев, но он поддерживает функцию AI Face Unlock. Также Redmi 6A имеет поддержку искусственного интеллекта, функция помогает в переводе с иностранного языка, конвертации обменного курса и тому подобное.
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