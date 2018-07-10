Появились первые снимки нового фитнес-браслета Huawei TalkBand B5

Хотя официальной презентации пока не произошло, но в сети уже появились фото нового гаджета от Huawei. По размерам трекер больший, чем Xiaomi Mi Band 3, при этом он имеет больше возможностей. Первое преимущество – большой и цветной OLED-экран. Кроме того, благодаря новой прошивке браслет имеет голосового помощника и микрофон. По слухам, этот голосовой помощник поможет отправлять сообщения, а также озвучивать уже полученные.

Корпус TalkBand B5 защищен от воды по IP68, поэтому с устройством можно будет плавать в бассейне. По словам инсайдеров, презентация новинки от Huawei состоится 18 июля. Стоимость гаджета пока не разглашают.