https://telegraf.com.ua/files/2018/07/DhWXlKyUcAIZb1V-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4229230-poyavilis-pervyie-snimki-novogo-fitnes-brasleta-huawei-talkband-b5.html
Появились первые снимки нового фитнес-браслета Huawei TalkBand B5
Новости технологии: Корпорация Huawei готовит к выходу новый браслет для фитнеса TalkBand B5.
Хотя официальной презентации пока не произошло, но в сети уже появились фото нового гаджета от Huawei. По размерам трекер больший, чем Xiaomi Mi Band 3, при этом он имеет больше возможностей. Первое преимущество – большой и цветной OLED-экран. Кроме того, благодаря новой прошивке браслет имеет голосового помощника и микрофон. По слухам, этот голосовой помощник поможет отправлять сообщения, а также озвучивать уже полученные.
Корпус TalkBand B5 защищен от воды по IP68, поэтому с устройством можно будет плавать в бассейне. По словам инсайдеров, презентация новинки от Huawei состоится 18 июля. Стоимость гаджета пока не разглашают.
Telegraf.com.ua