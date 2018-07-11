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Израиль собирается отправить на Луну самый маленький беспилотный аппарат

Израиль собирается отправить на Луну самый маленький беспилотный аппарат
00:18 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Израиль хочет отправить на Луну беспилотный корабль ракетой SpaceX.

Израильская некоммерческая компания SpaceIL планирует отправить на Луну беспилотный космический корабль в конце декабря.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполнительного директора SpaceIL Идо Антеби.

"Корабль, который имеет форму круглого стола на четырех опорах из углеродного волокна, будет запущен в декабре на борту ракеты SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде", - говорится в сообщении.

Планируется, что посадка корабля на Луну состоится 13 февраля 2019 года.

Главной его целью будет передача фотографий и видеороликов местности на Землю, а также измерения магнитного поля.

"Наш космический корабль будет наименьшим из тех, которые когда-либо приземлялись на Луне", - сказал Антеби.

Высота корабля составляет 1,5 метра, вес - 585 кг.

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Новости технологии, Falcon 9, SpaceIL, SpaceX, Идо Антеби.
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