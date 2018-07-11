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WhatsApp предупредил своих пользователей об опасности в Сети

WhatsApp
19:47 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: WhatsApp сообщил о распространении фальшивых новостей.

В официальном блоге WhatsApp появилось сообщение, в котором пользователям настоятельно советуют быть внимательными, когда они пересылают своим контактам чужие сообщения.

По всей видимости, речь может идти о распространении фальшивых новостей, которые пользователи массово рассылают друг другу в ряде стран. Фейки привели к серьезным конфликтам в Индии.

Для того чтобы понять, было ли сообщение написано знакомым, а не посторонним человеком, в мессенджере была реализована новая пометка — "пересланное сообщение" (forwarded). Она будет сопровождать сообщения, которые пользователю были пересланы от других людей. Таким образом можно будет быстро понять, пишет пользователь от своего имени или пересылает чужой текст.

"Эта дополнительная информация поможет вам лучше ориентироваться в индивидуальных и групповых чатах. Благодаря этой пометке вы сможете понять, было ли отправленное вам сообщение действительно написано вашим другом или родственником, или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим", — сообщается в блоге.

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Новости технологии, WhatsApp, Опасность в WhatsApp, Фальшивые новости.
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