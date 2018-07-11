Пользователи OnePlus 6 обнаружили в нем недостатки

Сразу три участника сообщества Reddit заявили, что их OnePlus 6 показала неприятный дефект — спинка аппаратов самопроизвольно треснула. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.

Жалобы коснулись разных чёрных вариантов расцветки (зеркального и матовых), да и в целом трещины больше похожи на удар. Впрочем, у них есть общее — во всех трех случаях эпицентр трещин находится ближе к центру корпуса справа, аккурат рядом с регулировкой громкости.

Как минимум, один из пользователей, если верить его словам, носил OnePlus 6 в чехле, смартфон не падал. Оба других также уверяют, что не наносили своим аппаратам никаких механических повреждений.

Три обращения сложно считать системной проблемой, возможно это просто стечение обстоятельств, но в случае массовости дефекта, компании будет сложно остановить шумиху — OnePlus 6 продался миллионным тиражом всего за 22 дня. Официальных подтверждений или опровержений самопроизвольно треснувших стекол от производителя пока не исходило.