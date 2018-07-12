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Смартфон Doogee S55 поступил в продажу

Смартфон
03:42 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Новый смартфон получил 5,5-дюймовый экран и мощную батарею.

В продажу поступил интересный смартфон Doogee S55. Устройство имеет хорошую защиту, мощную батарею, при этом стоит чуть больше чем 4 тысячи гривен.

Инженеры оборудовали Doogee S55 усиленным корпусом с текстурированной задней крышкой и металлическими вставками для большей прочности конструкции. А поликарбонат по углам является таким себе амортизатором, что смягчает нагрузку при падении.

Смартфон получил 5,5-дюймовый экран с соотношением сторон 18: 9 и разрешением 1440х720 пикселей. Экран покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass третьего поколения. Также новинка имеет защиту по стандарту IP68, поэтому может выдержать 24 часа под водой на глубине до 1,5 метра.

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре MediaTek MT6750T, на частоте до 1,5 ГГц, и имеет 4 ГБ оперативной и 46 ГБ встроенной памяти.

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Новости технологии, Doogee S55, MediaTek MT6750T, Гаджеты, Смартфон.
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