Появились снимки с главными характеристиками нового Huawei Honor Note 10

К официальному запуску фаблета Huawei Honor Note 10, который состоится вскоре, в сети появились изображения с основными его характеристиками.

Так, Note 10 будет оснащен 6.9-дюймовым дисплеем с разрешением 1440×1080 пикселей, пишет Phone Corridor.

Внутри будет стоять флагманский процессор Kirin 970 и операционная система Android 8.1 Oreo. Также смартфон получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Может похвастаться новинка от Huawei и двойной основной камерой на 16 Мп + 24 Мп, а фронтальная будет иметь 24 Мп.

Емкость батареи также впечатляет – аж 6000 мАч. Но это еще не все, поскольку она будет иметь и поддержку быстрой зарядки ((5V/4.5 A).

Вполне вероятно, что будет в смартфоне и сканер пальцев, что будет размещаться на задней панели.

Еще из особенностей отметим порт USB Type-C, а также чип NFC для бесконтактных платежей Google Pay (ранее Android Pay).