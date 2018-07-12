Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Макрон на встрече с Путиным намерен обсудить Минские договоренности
Новости: НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
НБУ прогнозирует существенный рост цены на газ и тарифов за ЖКУ
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Появились снимки с главными характеристиками нового Huawei Honor Note 10

Huawei Honor Note 10
13:05 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Смартфон Huawei Honor Note 10 уже можно забронировать на одном из китайских сайтов.

К официальному запуску фаблета Huawei Honor Note 10, который состоится вскоре, в сети появились изображения с основными его характеристиками. 

Так, Note 10 будет оснащен 6.9-дюймовым дисплеем с разрешением 1440×1080 пикселей, пишет Phone Corridor.

Внутри будет стоять флагманский процессор Kirin 970 и операционная система Android 8.1 Oreo. Также смартфон получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Может похвастаться новинка от Huawei и двойной основной камерой на 16 Мп + 24 Мп, а фронтальная будет иметь 24 Мп.

Емкость батареи также впечатляет – аж 6000 мАч. Но это еще не все, поскольку она будет иметь и поддержку быстрой зарядки ((5V/4.5 A).

Вполне вероятно, что будет в смартфоне и сканер пальцев, что будет размещаться на задней панели.

Еще из особенностей отметим порт USB Type-C, а также чип NFC для бесконтактных платежей Google Pay (ранее Android Pay).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Huawei Honor Note 10, Новые смартфоны, Новые телефоны, Смартфоны.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Израиль собирается отправить на Луну самый маленький беспилотный аппарат Аналитики прогнозируют отказ Apple от производства двух моделей iPhone Microsoft показала новый планшет Surface Go

Последние новости

Пятница, 13-е: чего следует избегать в этот день Неймар не хочет идти в Реал, где нет Роналду Задержано завербованого жителя Казани
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
17:35 Протестующие штурмуют Киевсовет
17:31 Защита Савченко заявила об очередном отводе судьи
17:30 Бывший сотрудник обвиняет Tesla в браке деталей
17:30 Смешно до слез: убойные картинки с предметами
17:30 "Челси" подпишет тренера и лидера полузащиты "Наполи"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: НБУ опубликовал неутешительные макроэкономические прогнозы
НБУ опубликовал неутешительные макроэкономические прогнозы
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0