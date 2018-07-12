Компания Huawei случайно рассказала о названии нового Android

Сотрудник технической поддержки компании Huawei в общении с кастомерами случайно раскрыл название следующей версии Android 9.0 P – Pistachio ("Фисташка").

Пользователь, разговаривая в чате с сотрудником Huawei, задал вопрос о получении обновлений смартфонов Huawei P9 Lite Mini (Y6 Pro) и Huawei P9 Lite (2017), в частности, стоит ли ожидать версий Android выше 8.0 Oreo. В ходе разговора сотрудник компании случайно упомянул Android 9.0 Pistachio.

Слухи о таком названии ходили и раньше. В феврале Bloomberg сообщали, что название 9-й версии мобильной операционной системы от Google будет звучать как Android Pistachio Ice Cream. Случайная обмолвка в Huawei подтвердила эти догадки.