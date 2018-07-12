Samsung Galaxy S10 получит мощнейшую батарею

Смартфон Samsung Galaxy S10 удивит миллионы пользователей по всему миру своей уникальной особенностью, которая затенит все предыдущие модели.

Новый смартфон от Samsung получит самую мощную батарею в серии, которая поможет смартфону продержаться дольше одного светового дня. Звучит фантастически, но по словам инсайдера Ice Universe, не только батареей единой Galaxy S10 улучшит показатели автономной работы.

Помимо емкой батареи, в смартфон будет интегрирован энергоэффективный процессор в лице Exynos 9820. Именно на этом процессоре будут работать модели Samsung Galaxy S10 для Европы.

Униклаьной особенностью Samsung Exynos 9820 станет использование архитектуры из трех кластеров, а не из двух, как в большинстве современных смартфонов.

Процессор состоит из 4-ядерного Cortex-A55, пары Cortex-A76 для задач среднего уровня и еще два специальных ядра Exynos M4 (Mongoose) 4-го поколения для выполнения самых сложных задач, вроде обработки видео, фотографий или ресурсоемких видеоигр.

По словам инсайдера, такой чип в состоянии увеличить время автономной работы на 25%.

Вероятнее всего новинка будет представлена на выставке MWC 2019 в следующем году. Внешне это будет большой смартфон с 6,44-дюймовым Super AMOLED экраном и разрешением 2960х1440 пикселей и тройным фотосенсором.