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Samsung Galaxy S10 получит мощнейшую батарею

Samsung Galaxy S10
20:10 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Новый смартфон от Samsung получит самую мощную батарею в серии.

Смартфон Samsung Galaxy S10 удивит миллионы пользователей по всему миру своей уникальной особенностью, которая затенит все предыдущие модели.

Новый смартфон от Samsung получит самую мощную батарею в серии, которая поможет смартфону продержаться дольше одного светового дня. Звучит фантастически, но по словам инсайдера Ice Universe, не только батареей единой Galaxy S10 улучшит показатели автономной работы.

Помимо емкой батареи, в смартфон будет интегрирован энергоэффективный процессор в лице Exynos 9820. Именно на этом процессоре будут работать модели Samsung Galaxy S10 для Европы.

Униклаьной особенностью Samsung Exynos 9820 станет использование архитектуры из трех кластеров, а не из двух, как в большинстве современных смартфонов.

Процессор состоит из 4-ядерного Cortex-A55, пары Cortex-A76 для задач среднего уровня и еще два специальных ядра Exynos M4 (Mongoose) 4-го поколения для выполнения самых сложных задач, вроде обработки видео, фотографий или ресурсоемких видеоигр.

По словам инсайдера, такой чип в состоянии увеличить время автономной работы на 25%.

Вероятнее всего новинка будет представлена на выставке MWC 2019 в следующем году. Внешне это будет большой смартфон с 6,44-дюймовым Super AMOLED экраном и разрешением 2960х1440 пикселей и тройным фотосенсором.

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Все по теме:

Новости технологии, Samsung, Samsung Galaxy S10, Батарей, Новинка, Смартфон.
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