Компания Nikon прекращает производство фотокамер

Компания Nikon решила прекратить производство камер, которые не пользуются популярностью у потребителей. Речь идет о беззеркальных моделях Nikon 1.

Данные модели были сняты с производства и изъяты из продаж, а также удалены с официального сайта компании из раздела актуальных продуктов и перемещены в раздел устаревших устройств.

Nikon в последний раз обновлял линейку беззеркальных фотокамер в 2015 году с моделью J5, которая показалась наиболее привлекательным продуктом серии Nikon 1.

Оказалось, что J5 была не самым удачным продуктом: при высокой цене она предлагала сенсор диагональю всего 1 дюйм, тогда как у конкурентов были в наличии более качественные решения.