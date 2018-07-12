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Компания Nikon прекращает производство фотокамер
21:50 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Фото из открытых источников
Новости технологии: Компания отказалась выпускать беззеркальные камеры, которые не пользуются популярностью.
Компания Nikon решила прекратить производство камер, которые не пользуются популярностью у потребителей. Речь идет о беззеркальных моделях Nikon 1.
Данные модели были сняты с производства и изъяты из продаж, а также удалены с официального сайта компании из раздела актуальных продуктов и перемещены в раздел устаревших устройств.
Nikon в последний раз обновлял линейку беззеркальных фотокамер в 2015 году с моделью J5, которая показалась наиболее привлекательным продуктом серии Nikon 1.
Оказалось, что J5 была не самым удачным продуктом: при высокой цене она предлагала сенсор диагональю всего 1 дюйм, тогда как у конкурентов были в наличии более качественные решения.
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