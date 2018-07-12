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Владельцы жалуются на новый Смартфон OnePlus 6 спустя месяц

OnePlus 6
22:45 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Владельцы жалуются, что на корпусе смартфона самопроизвольно появляются трещины

Смартфон OnePlus 6 безусловно получился одним из самых красивых моделей в мире. Однако его ахиллесовой пятой оказался внешний вид, а именно – стеклянный корпус.

Пользователи начали жаловаться, что корпус OnePlus 6 трескается и ломается самопроизвольно без причин, даже если его носят в ударопрочном в чехле и всячески оберегают от механических воздействий.

Чаще всего трещины появляются на боковой грани рядом с кнопками громкости и задней панели. Внешне они напоминают последствия падения, но по факту появляются неожиданно спустя месяц использования.

В OnePlus пока не отреагировали на жалобы, а также не предложили ремонт корпуса или обмен гаджета.

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Все по теме:

Новости технологии, OnePlus 6, Корпус, Поломки, Смартфон, Трещины.
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