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Владельцы жалуются на новый Смартфон OnePlus 6 спустя месяц
22:45 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Фото из открытых источников
Новости технологии: Владельцы жалуются, что на корпусе смартфона самопроизвольно появляются трещины
Смартфон OnePlus 6 безусловно получился одним из самых красивых моделей в мире. Однако его ахиллесовой пятой оказался внешний вид, а именно – стеклянный корпус.
Пользователи начали жаловаться, что корпус OnePlus 6 трескается и ломается самопроизвольно без причин, даже если его носят в ударопрочном в чехле и всячески оберегают от механических воздействий.
Чаще всего трещины появляются на боковой грани рядом с кнопками громкости и задней панели. Внешне они напоминают последствия падения, но по факту появляются неожиданно спустя месяц использования.
В OnePlus пока не отреагировали на жалобы, а также не предложили ремонт корпуса или обмен гаджета.
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