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Компания Apple представила обновленные MacBook Pro 2018

Ноутбук
04:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости технологии: Ноутбуки получили новейшие процессоры Intel восьмого поколения и 32 ГБ оперативной памяти.

Американская компания Apple представила обновленную линейку ноутбуков MacBook Pro, производительность которых на 50-70% выше, чем у их предшественников.

Об этом говорится в пресс-релизе Apple.

В компании сообщили, что новые ноутбуки ориентированы в первую очередь на профессионалов в таких сферах, как разработка программ, дизайн и обработка видео.

Представленные устройства оснащены процессорами Intel восьмого поколения Core i5, i7 и i9 с четырьмя и шестью ядрами, дисплеями True Tone и до 32 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, у новых ноутбуков - тихие клавиатуры третьего поколения, поскольку ранее в Apple поступали жалобы пользователей на залипание и выпадения кнопок клавиатуры.

Согласно пресс-релизу, разрешение дисплея 13-дюймовой версии - 2560×1600 пикселей, 15-дюймовой - 2880 x 1800 пикселей. Цена 13-дюймового ноутбука составит от 1799 долларов, 15-дюймового - от 2399 долларов.

Также отмечается, что в ноутбуки установлены супер быстрые SSD-накопители емкостью до 4 Тб на 15-дюймовой версии и до 2 Тб на младших моделях.

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Новости технологии, Apple, MacBook Pro, MacBook Pro 2018, Ноутбуки.
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