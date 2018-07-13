Мессенджер WhatsApp получил новую функцию

В последней версии приложения WhatsApp появилась новая отметка – "переадресованное сообщение". Она будет сопровождать те сообщения, которые вам переслали от других пользователей.

"Эта дополнительная информация поможет вам лучше ориентироваться в индивидуальных и групповых чатах. Благодаря этой отметке вы сможете понять, действительно ли отправленное вам сообщение написал ваш друг или родственник, или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим", – подчеркивают представители WhatsApp.

Также отмечается, что отметка "переадресованное сообщение" появилась в последней версии WhatsApp, которая уже является доступной для смартфонов.

"Мы советуем вам быть внимательными, когда вы пересылаете своим контактам чужие сообщения. Напоминаем, что вы можете сообщить о спаме или заблокировать контакт в одно нажатие", – добавляют в WhatsApp.