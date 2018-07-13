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Мессенджер WhatsApp получил новую функцию

WhatsApp
09:36 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: В WhatsApp появилась функция, которая поможет понять действительно ли тот человек отправил вам сообщение.

В последней версии приложения WhatsApp появилась новая отметка – "переадресованное сообщение". Она будет сопровождать те сообщения, которые вам переслали от других пользователей.

"Эта дополнительная информация поможет вам лучше ориентироваться в индивидуальных и групповых чатах. Благодаря этой отметке вы сможете понять, действительно ли отправленное вам сообщение написал ваш друг или родственник, или они переслали вам сообщение, написанное кем-то другим", – подчеркивают представители WhatsApp.

Также отмечается, что отметка "переадресованное сообщение" появилась в последней версии WhatsApp, которая уже является доступной для смартфонов.

"Мы советуем вам быть внимательными, когда вы пересылаете своим контактам чужие сообщения. Напоминаем, что вы можете сообщить о спаме или заблокировать контакт в одно нажатие", – добавляют в WhatsApp.

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Новости технологии, WhatsApp, Мессенджер, Новая функция, Обновление, Функция.
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