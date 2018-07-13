Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Новости: Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Новости: "Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
"Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
Новости: Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
X

Microsoft представит обновленную версию "Блокнота" для Windows 10

Смотрите фото (3)
Microsoft
18:36 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Корпорация Microsoft обновит одну из своих древнейших программ - "Блокнот".

Это классическая стандартная программа операционной системы Windows, теперь у нее появилось несколько новых полезных функций.

Обновленный "Блокнот" появился в Windows 10. В целом программа сохранила свой традиционный внешний вид. При этом добавилось несколько полезных функций. Например, текст в окне теперь можно масштабировать. Для этого нужно зажать клавишу Ctrl и сделать прокрутку колеса мыши, или нажать на клавишу "+" или "-".

Улучшили и функции поиска и замены текста. Последние теперь хранятся в поле поиска, поэтому повторный поиск стал более удобным.

Также в "Блокноте" введена поддержка комбинации клавиш Ctrl + Backspace. Она дает возможность полностью выделить слово. Кроме того, в "Блокнот" добавили опцию отображения номеров строк, если отключен перенос текста по строкам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Microsoft, Windows, Windows 10, Блокнот, Обновленная версия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Samsung Galaxy S10 получит мощнейшую батарею Компания Huawei случайно рассказала о названии нового Android Twitter готов удалить подозрительные аккаунты

Последние новости

Лидер сборной Хорватии Ракитич - о Модриче и Золотом мяче Пулев может сразиться с Фьюри "Я взволнован": Владимир Кличко вручит награду солисту Scorpions
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
04 Ребров - о переходе Ярмоленко и словах Виды на ЧМ-2018
05 Назван следующий соперник Ломаченко
Новости сегодня
04:47 Исследователи из Бразилии назвали самую опасную позу в сексе
04:30 Зарядитесь позитивом: веселые и курьезные случаи из жизни
04:26 Звезда сериала "Друзья" призналась, что беременна от Брэда Питта
03:55 Забавные картинки, которые не дадут грустить вам ночью
03:34 Снимки моделей плейбоя до и после макияжа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Новости: Руководство НАТО планирует визит в Украину
Руководство НАТО планирует визит в Украину
Новости: МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
Новости: Врачи нашли простой способ победить диабет
Врачи нашли простой способ победить диабет
Добавить комментарий
0