Microsoft представит обновленную версию "Блокнота" для Windows 10

Это классическая стандартная программа операционной системы Windows, теперь у нее появилось несколько новых полезных функций.

Обновленный "Блокнот" появился в Windows 10. В целом программа сохранила свой традиционный внешний вид. При этом добавилось несколько полезных функций. Например, текст в окне теперь можно масштабировать. Для этого нужно зажать клавишу Ctrl и сделать прокрутку колеса мыши, или нажать на клавишу "+" или "-".

Улучшили и функции поиска и замены текста. Последние теперь хранятся в поле поиска, поэтому повторный поиск стал более удобным.

Также в "Блокноте" введена поддержка комбинации клавиш Ctrl + Backspace. Она дает возможность полностью выделить слово. Кроме того, в "Блокнот" добавили опцию отображения номеров строк, если отключен перенос текста по строкам.