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Sony представила новый смартфон Xperia XA2

Xperia XA2
20:56 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: itc.ua

Новости технологии: Компания Sony презентовала смартфон среднего уровня Xperia XA2 Plus.

Смартфон Xperia XA2 Plus получил дисплей IPS с диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD + (2160х1080). Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Задняя панель корпуса изготовлена из металла.

Работает устройство на чипсете SoC Snapdragon 630. Доступны модели с 4 или 6 ГБ внутренней памяти и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. Также есть слот microSD, позволяющий расширить память до 400 ГБ.

Как уже было сказано, основная камера имеет разрешение 23-мегапикселя с сенсором Exmor RS оптического формата 1/2,3 дюйма и объективом с диафрагмой f/2,0. Фронтальная камера имеет разрешение на 8 Мп.

Еще одна интересная деталь смартфона Xperia XA2 Plus – качественная звуковая подсистема. Емкость аккумулятора составляет 3580 мАч, при этом устройство имеет технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Из коробки смартфон получит операционную систему Android 8.0 Oreo.

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Новости технологии, Sony, Xperia XA2, Xperia XA2 Plus, Смартфон.
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