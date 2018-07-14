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Осенью состоится запуск нового уборщика космического мусора
11:43 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости технологии: Запуск нового космического уборщика JAXA Konotori-7 HTV-7 произойдет 11 сентября 2018 года.
Аппарат выведет на орбиту ракета-носитель H-2B. Запуск состоится с космодрома Танэгасима.
Дата и время запуска будут определяться путем международной корректировки, касающейся работы Международной космической станции.
Предыдущая модель уборщика JAXA Konotori-6 HTV-6 была запущена 9 декабря 2016 года. Тогда попытка удалить фрагменты космического мусора с орбиты Земли не увенчалась успехом.
22 июня с Международной космической станции запустили спутник RemoveDebris, предназначенный для экспериментов по очистке околоземной орбиты от мусора.
По данным NASA, на орбите Земли находится 8 тысяч тонн космического мусора.
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