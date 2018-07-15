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Эксперты назвали самые красивые смартфоны

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Смартфоны
10:51 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Интересных по дизайну смартфонов на рынке очень мало.

HTC One V

Компания HTC одно время была законодателем мод в мире смартфонов, вспомнить хотя бы миллионы китайских клонов и то, что после флагмана HTC One Apple быстро перешла на металл в своих устройствах. Но есть одна модель, которая до сих пор отличается от всего, что было и есть на рынке - это HTC One V.

Во времена этой модели производители не сильно переживали вокруг размеров устройства и рамок вокруг экрана. Поэтому тут HTC оторвалась на полную катушку, и добавила стильный металлический бортик. Смартфон отлично продавался в нашей стране (и не только) благодаря сбалансированной цене, приличным характеристикам, а узнаваемый дизайн и огромное количество устройств на руках дополнительно играли на руку модели.

Sony Xperia S

Sony Xperia S стал одним из последних смартфонов компании, перед тем как она взяла передышку в дизайне и материалах (иначе как объяснить существование таких устройств, как Xperia V, Z, ZL и других).

На несколько лет Sony перестала впечатлять фанатов качеством и стилем и из-за этого (в том числе) здорово потеряла в продажах. Зато Xperia S (Xperia P, кстати, тоже был “с огоньком”, только материалы попроще) можно смело назвать самым зажигательным устройством в линейке бренда. Модель оснащалась прозрачной панелью, которая подсвечивалась разными цветами, как только на устройство приходило сообщение или поступал вызов.

Samsung Galaxy S6/S6 Edge

Если посмотреть на четыре последних поколения флагманов Samsung, то Galaxy S6 / S6 Edge, возможно, не покажется самым интересным. Устройство уступает по эргономике последним моделям, а выпирающая камера доставила много боли как эстетам, так и обычным пользователям.

Но именно с этого поколения начинается текущее направление в дизайне флагманов Samsung. Тут компания взяла курс на стекло, металл и неожиданные цвета, после долгих и унылых пяти лет клонирования внешности iPhone, и тут же позволила себе дерзнуть сочными цветами - зеленым и голубым. После этих устройств осмелел и остальной рынок. Фактически, это один из тех немногих случаев, когда Samsung принял участие в формировании моды.

Sony Xperia Z5 Premium

Sony Xperia Z5 Premium в свое время удивил тремя вещами: первым 4К-дисплеем в смартфонах, его полной бесполезностью и роскошным зеркальным корпусом.

Несмотря на скромную по нынешним меркам диагональ экрана в 5,5 дюймов, модель обладала чудовищной эргономикой (Sony не стремилась сделать компактные рамки вокруг экрана), при огромной цене уступала по возможностям конкурентам - Samsung, LG, Huawei и другим, а внешность ее сильно страдала от отсутствия олеофобного покрытия. Тем не менее, компания Sony показала, что смартфон может выглядеть гораздо дороже “айфона”, если дать себе смелость в расцветках и материалах.

Apple iPhone X

Целых три года ждали фанаты следующего проявления гениальной дизайнерской мысли от Apple. И наконец дождались. Неоднозначная "монобровь", которую сначала все высмеивали, а сегодня уже безоговорочно приняли, не единственная отличительная черта "десятки".

У iPhone X есть еще и реально безрамочный экран. Просто сравните с конкурентами, у которых получается сделать действительно маленькие рамки сверху и по бокам от экрана, но никак не получается избавиться от отступа внизу. А все потому, что Apple не экономит и заказывает дисплеи загнутые внизу, таким образом получается, что шлейф дисплея оказывается развернут в нужную сторону. А конкуренты, которые не используют загнутые экраны, вынуждены оставлять место для шлейфа с прямым соединением. В общем, iPhone X - реальный красавчик, как раз то, чего ждали фанаты бренда.

Huawei P20 Pro

Наконец, закрывает наш список свежайший флагман Huawei, модель P20 Pro. Производители электроники несколько лет назад начали уверенно играть с цветами корпуса, но Huawei P20 Pro, вернее самая дерзкая версия модели с градиентной окраской, стала венцом дизайнерской мысли в мире смартфонов.

И пусть, скорее всего, самым продаваемым цветом останется черный, броский и смелый зелено-фиолетовый P20 Pro расцветки “Сумерки” соберет гораздо больше завистливых взглядов.

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Все по теме:

Новости технологии, Apple iPhone X, HTC One V, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S6/S6 Edge, Sony Xperia S, Sony Xperia Z5 Premium, Дизайн, Самые красивые смартфоны, Смартфоны, Технологии.
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