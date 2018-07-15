Xiaomi выпустила умную смарт-камеру за 20 долларов

Камера имеет разрешение Full HD и оснащена 130-градусным суперширокоугольным объективом, обеспечивающим четкое изображение с прекрасным полем просмотра (FOV). Устройство хорошо снимает даже ночью.

Smart IP Camera Xiaomi Mijia 1080P оснащена 940мм инфракрасным светом, обеспечивает эффективный диапазон ночного видения до 10 метров. Устройство использует двойной Wi-Fi (2,4 ГГц / 5 ГГц), что обеспечивает стабильный сигнал для беспроводных соединений.

Xiaomi Mijia 1080p Smart IP камера также позволяет рассчитывать на идеальную интеграцию с другими продуктами Mijia. Стоимость камеры составляет 129 юаней – это 20 долларов или 500 гривен.