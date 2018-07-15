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В Сети появились снимки смартфона Xiaomi Mi Max 3

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Xiaomi Mi Max 3
21:57 Вс, 15 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: mysmartprice.com

Новости технологии: Уже 19 июля состоится официальное представление нового смартфона от Xiaomi – Mi Max 3.

Это устройство станет первым из серии с полноэкранным форматом и двойной камерой. За несколько дней до презентации в сети появился рекламный постер Mi Max 3 и снимок коробки.

На постере изображена лицевая панель смарфтона. Внизу и вверху экрана есть узкие рамки, расположена фронтальная камера, динамик и датчики. На рекламном постере внимание обращено на размер устройства – диагональ смартфона 6,9 дюймов, в частности обращают внимание пользователей, что это удобно для навигации.

Кроме того, новинка получит двойную основную камеру с датчиками 12 + 5 Мп. Также устройство получит мощную батарею емкостью 5500 мАч.

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Все по теме:

Новости технологии, Xiaomi, Xiaomi Mi Max 3, Смартфон, Фото.
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