В Сети появились снимки смартфона Xiaomi Mi Max 3

Это устройство станет первым из серии с полноэкранным форматом и двойной камерой. За несколько дней до презентации в сети появился рекламный постер Mi Max 3 и снимок коробки.

На постере изображена лицевая панель смарфтона. Внизу и вверху экрана есть узкие рамки, расположена фронтальная камера, динамик и датчики. На рекламном постере внимание обращено на размер устройства – диагональ смартфона 6,9 дюймов, в частности обращают внимание пользователей, что это удобно для навигации.

Кроме того, новинка получит двойную основную камеру с датчиками 12 + 5 Мп. Также устройство получит мощную батарею емкостью 5500 мАч.