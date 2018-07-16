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Игра Grand Theft Auto V сильно снизила стоимость

Grand Theft Auto V
19:28 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Компания Rockstar снизила цену на свою самую успешную игру.

Спустя 5 лет после выхода игры Grand Theft Auto V, компания Rockstar решила официально снизить ее цену.

В цифровых магазинах ценовая политика выставлена следующей: в Steam игра теперь стоит 629 гривен, а в PlayStation Store – 899 гривен. Ранее цены составляли 1600 гривен в обеих магазинах.

Microsoft Live цену пока не снизил, и на Xbox One эта игра стоит прежние 4200 рублей (в Украине сервис не представлен).

Многие игроки, которые хотели поиграть, уже давно приобрели игру по более высокой цене. Снижение стоимости, по мнению Rockstar, поможет подогреть интерес к проекту у менее заинтересованных игроков.

Несмотря на 5-летний возраст, как одиночная, так и сетевая составляющие игры по-прежнему актуальны: в Steam, например, Grand Theft Auto V постоянно находится в ТОП-10 самых популярных игр.

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Новости технологии, Grand Theft Auto V, Игра, Стоимость, Сумма, Цена.
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