Появились снимки нового iPhone 9

Китайская компания Sanfeng, которая занимается производством аксессуаров, показала iPhone 9, которого называют новым бюджетником Apple, в силиконовом чехле.

Как свидетельствуют фото, LCD-экран с диагональю 6,1 дюйма занимает практически весь экран. Поэтому бюджетник будет большим, чем другие новинки от Apple.

Как известно, iPhone 9 представят в сентябре. Однако, в продажу он поступит не раньше ноября. По слухам, стоимость этого смартфона составит 650 – 700 долларов (16 900 – 18 200 гривен).

В общем, осенью Applе должен представить 3 новых iPhone: смартфон с 5,8-дюймовым экраном, бюджетную модель с экраном на 6,1 дюйма и iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном.

Все три модели должны работать на 6-ядерном процессоре и иметь 4 ГБ оперативной памяти.