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Появились снимки нового iPhone 9

iPhone 9
22:30 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Производитель чехлов показал, как будет выглядеть бюджетный iPhone 9.

Китайская компания Sanfeng, которая занимается производством аксессуаров, показала iPhone 9, которого называют новым бюджетником Apple, в силиконовом чехле.

Как свидетельствуют фото, LCD-экран с диагональю 6,1 дюйма занимает практически весь экран. Поэтому бюджетник будет большим, чем другие новинки от Apple.

Как известно, iPhone 9 представят в сентябре. Однако, в продажу он поступит не раньше ноября. По слухам, стоимость этого смартфона составит 650 – 700 долларов (16 900 – 18 200 гривен).

В общем, осенью Applе должен представить 3 новых iPhone: смартфон с 5,8-дюймовым экраном, бюджетную модель с экраном на 6,1 дюйма и iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном.

Все три модели должны работать на 6-ядерном процессоре и иметь 4 ГБ оперативной памяти.

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Все по теме:

Новости технологии, iPhone, iPhone 9, Новый iPhone, Фото, Чехлы.
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