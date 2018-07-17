Фестиваль скорости в Чичестере: Автомобиль-робот впервые вышел на трассу (Видео)

На прошедших выходных в Чичестере, Великобритания, прошел ежегодный Фестиваль скорости (Goodwood Festival of Speed). И впервые за всю историю этого фестиваля на трассу, длиной 1.87 километра, вышли автомобили-роботы Robocar. Более того, на этих автомобилях были установлены камеры, обеспечивающие круговой обзор, благодаря чему каждый желающий может побывать в виртуальном пассажирском сидении автомобиля и увидеть воочию, на что в действительности похожа гонка автомобилей-роботов.

Представители группы Roborace занимались подготовкой и проверкой автомобилей Robocar за несколько дней до начала гонки для того, чтобы удостовериться в том, что во время гонки не случится никаких неожиданностей. Автомобиль Robocar, вес которого равен 1 350 килограмм, приводится в движение четырьмя электродвигателями, мощностью 135 кВт, что обеспечивает суммарную мощность более 500 лошадиных сил. Компьютер Nvidia Drive, управляющий автомобилем, получает поток данных, вырабатываемых радаром, лазерным сканером LiDAR, ультразвуковыми датчиками, приемником системы GPS и камерами.

Автомобиль-робот Robocar прошел в первый раз по гоночной трассе в пятницу, 13 июля 2018 года, перед посетителями фестиваля Goodwood, которых на тот момент набралось более 55 тысяч. "Мы очень рады тому, что наш автомобиль смог самостоятельно справиться с достаточно сложной трассой" - рассказывает Род Чон (Rod Chong), представитель группы Roborace, - "Автомобиль Robocar является наглядной демонстрацией всех последних достижений в области автомобилестроения и сопутствующих информационных технологий".