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В Skype появилась новая функция

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Skype
14:25 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Microsoft добавили функцию видеозаписи видеозвонков мессенджера.

Microsoft добавил в Skype функцию записи видеозвонков. Фуркция записи появилась спустя 15 лет после того, как в Skype вообще появилась возможность звонить.

До этого знаменательного события, пользователи Skype были вынуждены записывать видеозвонки при помощи сторонних приложений, например, программы, которые умеют делать запись рабочего стола, вроде ShareX – неудобно, но другого выхода не было.

Все видеозвонки будут записываться не на устройство, а прямиком в облачное хранилище, чтобы не занимать драгоценную память смартфона.

При активации записи (достаточно нажать кнопку) всем участникам система автоматически рассылает соответствующие уведомления о том, что разговор записывается.

Опция уже прошла бета-тестирование в Microsoft и появится вместе с летним обновлением Skype, в котором помимо видеозаписи появится множество новых возможностей.

Запись видеозвонков в Skype будет доступна одновременно на всех поддерживаемых платформах: Windows, Mac, iOS, Android и Linux.

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Все по теме:

Новости технологии, Microsoft, Skype, Видеозаписи видеозвонков, Новая функция, Функция.
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