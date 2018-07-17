В Skype появилась новая функция

Microsoft добавил в Skype функцию записи видеозвонков. Фуркция записи появилась спустя 15 лет после того, как в Skype вообще появилась возможность звонить.

До этого знаменательного события, пользователи Skype были вынуждены записывать видеозвонки при помощи сторонних приложений, например, программы, которые умеют делать запись рабочего стола, вроде ShareX – неудобно, но другого выхода не было.

Все видеозвонки будут записываться не на устройство, а прямиком в облачное хранилище, чтобы не занимать драгоценную память смартфона.

При активации записи (достаточно нажать кнопку) всем участникам система автоматически рассылает соответствующие уведомления о том, что разговор записывается.

Опция уже прошла бета-тестирование в Microsoft и появится вместе с летним обновлением Skype, в котором помимо видеозаписи появится множество новых возможностей.

Запись видеозвонков в Skype будет доступна одновременно на всех поддерживаемых платформах: Windows, Mac, iOS, Android и Linux.