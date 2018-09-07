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Стало известно, когда презентуют новые смартфоны Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3 и Google Pixel 3
21:41 Пт, 7 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: root-nation.com

Новости технологии: Корпорация Google разослала приглашения на мероприятие 9 октября, которое почти наверняка станет официальным анонсом смартфонов Pixel нового поколения.

Google отправил приглашения на мероприятие 9 октября, которое почти наверняка станет официальным анонсом полностью просочившихся смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Приглашение содержит фразу "I ' NY" ("Я люблю Нью-Йорк" англ.), что вполне вероятно несет в себе отсылку к цифре 3. Pixel 3 и Pixel 3 XL - это третье поколение линейки смартфонов Pixel, которая была впервые представлена Google в 2016 году.

Ожидается, что обе модели смартфонов получат некоторые улучшения в дизайне, а также стекло для беспроводной зарядки. Каждый смартфон будет иметь две фронтальные камеры и одну заднюю камеру.

Модель Pixel 3 получит 5,5-дюймовый дисплей без выреза, а смартфон модели XL - 6,2 или 6.7-дюймовый экран с огромным вырезом.

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Новости технологии, Google, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Дата презентации, Смартфон.
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