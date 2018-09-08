День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 08.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко в День украинского кино поблагодарил Сенцова за непокорность и мужество
Порошенко в День украинского кино поблагодарил Сенцова за непокорность и мужество
Новости: Тука: Порошенко будет баллотироваться на второй президентский срок
Тука: Порошенко будет баллотироваться на второй президентский срок
Новости: Джошуа пообещал выйти в ринг с Уайлдером и Фьюри
Джошуа пообещал выйти в ринг с Уайлдером и Фьюри
Новости: Лучшие украинские фильмы, которые должен посмотреть каждый
Лучшие украинские фильмы, которые должен посмотреть каждый
X

Huawei рассказали, почему обманывают своих пользователей

Huawei
12:38 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости технологии: Пользователи часто ловят производителей смартфонов на лжи.

Huawei занимается фальсификацией, сознательно завышая показатели фирменных смартфонов в синтетических тестах не для того, чтобы выглядеть лучше конкурентов, а просто потому, что так принято. И это не насмешка над именитым и популярным производителем, это слова президента Huawei по разработке программного обеспечения Вана Ченглу.

По словам топ-менеджера, бенчмарки давным-давно перестали быть реальным показателем быстродействия и вычислительной мощности мобильных устройств независимо от сценария использования. Однако, он замечает, что результаты синтетических тестов и в дальнейшем широко используется ИТ-обозревателями для определения производительности гаджетов.

Традиция некоторых категорий пользователей измерять мощность смартфонов в цифрах по большому счету является ничем иным как самообманом, констатирует Ченглу. Но именно она заставляет Huawei играть по принятым на рынке правилам, давая желающим увидеть на экране большое число, символизирующее революционную мощность процессора, за который они хотят платить свои деньги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Huawei, Обман, Пользователи, Технологии, Эксперты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

В Instagram появится сервис для онлайн-шопинга Samsung в скором времени представит "наследника" самого большого Android-планшета Поддельная копия Viber крадет информацию со смартфонов

Последние новости

Дочь Трампа назвала вероятного автора скандальной статьи в NYT В Китае произошло землетрясение магнитудой 5.9 Украинка Костевич - чемпионка мира в пулевой стрельбе
Сегодня читают
01 Бразильский вратарь забил невероятный гол со штрафного (Видео)
02 "Больше всего приглянулись замены": Франков о матче Чехия - Украина
03 Роскошь на грани кича: гламурный вездеход Gelendewagen (Видео)
04 Медики назвали самую доступную еду против рака
05 Промоутер рассказал, когда Усик станет "королем" мирового бокса
Новости сегодня
13:18 Полторак поздравил танкистов с Днем танковых войск
13:11 Известного боксера осудили на 10 лет
12:58 Умер американский рэпер Мак Миллер
12:54 Лейкерс Михайлюка может усилить состав еще одним звездным баскетболистом
12:47 В Канаде открыли четвертое консульство Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве затопило проспект Победы
В Киеве затопило проспект Победы
Новости: По иракскому аэропорту в Басре нанесли удар ракетами "Катюша"
По иракскому аэропорту в Басре нанесли удар ракетами "Катюша"
Новости: Главные новости 7 сентября: Разворачивание тяжелой техники, назначение экзархов, е-декларации Денисовой, повышение "минималки"
Главные новости 7 сентября
Новости: Медики назвали самые вредные утренние привычки
Медики назвали самые вредные утренние привычки
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь