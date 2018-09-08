Huawei рассказали, почему обманывают своих пользователей

Huawei занимается фальсификацией, сознательно завышая показатели фирменных смартфонов в синтетических тестах не для того, чтобы выглядеть лучше конкурентов, а просто потому, что так принято. И это не насмешка над именитым и популярным производителем, это слова президента Huawei по разработке программного обеспечения Вана Ченглу.

По словам топ-менеджера, бенчмарки давным-давно перестали быть реальным показателем быстродействия и вычислительной мощности мобильных устройств независимо от сценария использования. Однако, он замечает, что результаты синтетических тестов и в дальнейшем широко используется ИТ-обозревателями для определения производительности гаджетов.

Традиция некоторых категорий пользователей измерять мощность смартфонов в цифрах по большому счету является ничем иным как самообманом, констатирует Ченглу. Но именно она заставляет Huawei играть по принятым на рынке правилам, давая желающим увидеть на экране большое число, символизирующее революционную мощность процессора, за который они хотят платить свои деньги.