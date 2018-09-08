Названы самые популярные гаджеты в сфере бизнеса
Новости технологии: Компания Egnyte выяснила, какими гаджетами чаще всего пользуются бизнесмены.
Android-устройства занимают около 80% рынка, и это уже давно не секрет. Однако в разных отраслях этот показатель может меняться, и он имеет серьезные разногласия с общей тенденцией в сфере бизнеса.
Компания Egnyte, которая занимается хранением данных и обслуживанием бизнеса, проанализировала 18 петабайт собственных данных и пришла к очевидному выводу. Сейчас в бизнесе серьезно доминирует Apple. Действительно, 79% всей активности в сфере бизнеса происходят с помощью устройств компании Apple, а 21% достался Android-устройствам.
Так выглядит список самых популярных устройств в сфере бизнеса:
1. iPhone 7
2. iPhone 6s
3. iPad Air 2
4. iPhone 7 Plus
5. iPhone 6
Можно заметить, бизнесмены не гонятся за трендами и используют свои устройства долгие годы. При этом анализ данных начался с 2017 года, тогда iPhone X еще даже не был представлен, поэтому с тех пор у него были все шансы попасть в список.