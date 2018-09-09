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Новости: Apple Music показал новый украинский музыкальный чарт
Apple Music показал новый украинский музыкальный чарт
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Apple Music показал новый украинский музыкальный чарт

Apple Music
11:40 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Сервис Apple Music запустил глобальные музыкальные чарты для 116 стран, в том числе и для Украины.

Топ-100 наиболее популярных песен в Украине будет обновляться ежедневно в 12:00 по Североамериканским тихоокеанскому времени. Найти чарт в виде плейлиста можно в Apple Music во вкладке Browse.

Сейчас в первой десятке украинского рейтинга исполнители Тима Белорусских, Imagine Dragons, Kazka, Eminem, Макс Барских, Бамбук и другие. Компания более подробно расскажет о региональных чартах на презентации 12 сентября.

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Новости технологии, Apple Music, Музыка, Приложение, Технологии, Эксперты.
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