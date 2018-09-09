Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4466071-apple-music-pokazal-novyiy-ukrainskiy-muzyikalnyiy-chart.html
Apple Music показал новый украинский музыкальный чарт
11:40 Сегодня Телеграф
Новости технологии: Сервис Apple Music запустил глобальные музыкальные чарты для 116 стран, в том числе и для Украины.
Топ-100 наиболее популярных песен в Украине будет обновляться ежедневно в 12:00 по Североамериканским тихоокеанскому времени. Найти чарт в виде плейлиста можно в Apple Music во вкладке Browse.
Сейчас в первой десятке украинского рейтинга исполнители Тима Белорусских, Imagine Dragons, Kazka, Eminem, Макс Барских, Бамбук и другие. Компания более подробно расскажет о региональных чартах на презентации 12 сентября.
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