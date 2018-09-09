Apple Music показал новый украинский музыкальный чарт

Топ-100 наиболее популярных песен в Украине будет обновляться ежедневно в 12:00 по Североамериканским тихоокеанскому времени. Найти чарт в виде плейлиста можно в Apple Music во вкладке Browse.

Сейчас в первой десятке украинского рейтинга исполнители Тима Белорусских, Imagine Dragons, Kazka, Eminem, Макс Барских, Бамбук и другие. Компания более подробно расскажет о региональных чартах на презентации 12 сентября.