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Появились новые подробности о Razer Phone 2

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Razer Phone
10:19 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: directd.com.my

Новости технологии: Компания Razer заявила, что работает над разработкой нового смартфона для геймеров Razer Phone 2.

Появились новые детали о смартфоне для геймеров Razer Phone 2. Согласно обнародованным данным на бенчмарках Geekbench и AnTuTu, устройство поражает своими характеристиками. Так, на Geekbench Razer Phone 2 получил 2026 баллов в одноядерном тестировании и 8,234 балла в многоядерном тесте, а в AnTuTu этот смартфон сумел набрать впечатляющие 283397 очков.

Уже известно, что Razer Phone 2 будет иметь дисплей с разрешением 1440×2560 пикселей, а также будет работать на базе процессора Snapdragon 845.

Кроме того, он будет оснащен 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Аппарат будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo, но в финальной версии может быть более свежий Android 9 Pie.

Релиз Razer Phone 2 должен состояться до конца 2018 года. Добавим, что первая вессия Razer Phone вышла в 2017 году. Тогда устройство запомнилось 5,7-дюймовым жидкокристаллическим экраном IGZO с разрешением 1440x2560 пикселей, имело частоту обновления 120 Гц и защиту Corning Gorilla Glass 3. Следовательно, можно предположить, что во втором поколении дисплей будет не хуже.

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Все по теме:

Новости технологии, Android 8.1 Oreo, Android 9 Pie, AnTuTu, Geekbench, Razer, Razer Phone 2, Геймеры, Смартфон, Характеристики.
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