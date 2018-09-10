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Новости: Презентация Apple 2018: какие новые iPhone будут представлены 12 сентября
Презентация Apple 2018: какие новые iPhone будут представлены 12 сентября
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Презентация Apple 2018: какие новые iPhone будут представлены 12 сентября

iPhone
14:27 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: deccanchronicle.com

Новости технологии: 12 сентября 2018 года Apple может одновременно презентовать три новых iPhone - iPhone XS, XS Plus и iPhone XC.

В среду, 12 сентября, состоится ежегодная презентация Apple, на которой она представит ряд новинок. Как ожидается, это будут три iPhone, iPad Pro 2018 и смарт-часы Apple Watch Series.

Где смотреть презентацию Apple онлайн

Презентация Apple 2018 начнется в 20:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте компании Apple только в браузере Safari на iPhone, iPad, Mac, приставке Apple TV, а также через браузер Microsoft Edge в Windows 10.

Какие новинки представит Apple на презентации 12 сентября 2018

На презентации Apple ожидается множество новинок, среди три iPhone, iPad Pro 2018 и смарт-часы Apple Watch Series 4.

Новые iPhone

В сети уже появились навания новых iPhone. Ожидается, что Apple выпустит три iPhone - iPhone XS, XS Plus и iPhone XC - с экранами на 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма соответственно. Судя по опубликованным ранее фотографиям новых iPhone XS, оба их варианта будут продаваться в золотой расцветке. Всего же iPhone XS выйдут в трех цветах - еще будет "серый космос" и серебристый.

Смартфоны iPhone XS получат улучшенные дисплеи, мощнейший процессор A12, усовершенствованные камеры, поддержку еще более быстрой зарядки и ускоренную беспроводную зарядку. Кроме того, в СМИ просочилась информация, что Apple откажется от приставки "Plus" - оба смартфона якобы будут с одинаковым именем.

Стоит отметить, что впервые в истории Apple iPhone XS получит поддержку двух сим-карт. Правда, эта версия будет доступна для продаж лишь в некоторых странах мира.

Цены на новые смартфоны Apple:

5,8-дюймовый iPhone XS — от $800 до $899

6,5-дюймовый iPhone XS — от $900 до $999

Так будут выглядеть новые 5,8- и 6,5-дюймовый iPhone XS Ранее появилась информация, что Apple может назвать бюджетную модель iPhone 9, однако, вероятнее всего, смартфон получил название iPhone XС. Как и сообщалось ранее, он имеет LCD дисплей вместо OLED и экран в 6,1 дюйма. Фото iPhone XС опубликовал в Twitter пользователь Ben Geskin.

Судя по снимкам, новый смартфон Apple будет доступен в трех цветах – красном, белом и синем. Смартфон получит поддержку функции распознавания лица 3D Touch, мощный процессор и улучшенную, если сравнивать с iPhone 8, камеру. У iPhone XС также будет версия с двумя сим-картами для некоторых стран.

 

Все три новых iPhone получат "монобровь", управление жестами по экрану и систему распознавания лица Face ID. Старт продаж iPhone XS намечен на 14 сентября: именно в этот день откроются предзаказы на гаджеты. В продажу смартфоны поступят 21 сентября.

iPad Pro 2018

12 сентября ожидается также презентация двух iPad Pro с экранами 11 и 12,9 дюймов. Основные характеристики новинок Apple - отсутствие кнопки Home, распознавание лиц, минимальные рамки.

Планшеты изменятся разительно В сети появились неофициальные рендеры iPad Pro 12.9, на которых заметно, что планшет получит очень тонкие рамки, более острые, чем у предыдущих моделей, углы и лишится разъема для наушников.

Apple Watch

Умные часы Apple Watch получат новый дизайн. Диагональ дисплея смарт-часов увеличится, за счет чего изменится и внешний вид гаджета. Apple Watch Series 4 будут оснащены экранами размером 39,9 мм и 45,2 мм. Рамки устройств станут минимальными.

Наушники AirPods 2018

Ожидается, что Apple представит улучшенную оригинальную модель наушников AirPods с поддержкой беспроводной зарядки от станции AirPower и функцией "Привет, Siri".

Зарядная станция AirPower Саму зарядную станцию также должны представить осенью. AirPower была презентована еще в прошлом году, однако так и не вышла в продажу из-за проблем в работе. Обновленная версия обеспечит быструю и одновременную зарядку всех гаджетов Apple.

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Новости технологии, 12 сентября 2018, iPhone XC, iPhone XS, iPhone XS Plus, когда смотреть онлайн, Презентация Apple.
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