Эксперты назвали новую цену iPhone 9

По мнению аналитиков Goldman Sachs, Apple не станет позиционировать новый смартфон как "бюджетный", так как эту нишу займут другие продукты.

Если верить прогнозам аналитической компании Goldman Sachs, стоимость 6.1-дюймового iPhone с IPS-экраном составит внушительные 849 долларов (около 24 000 гривен). Причем это цена за базовую модель с 64 ГБ "на борту". Стоимость iPhone 9 из более емким накопителем, соответственно, будет еще выше.

Совершенно очевидно, что Apple не пойдет на существенное снижение цен, особенно на фоне высокого спроса на iPhone X, при его стоимости в 999 долларов. Для этого нет никаких объективных причин, – пояснили эксперты.

"В прошлом году вышел iPhone X, и тогда мы считали, что продажи этого устройства не будут успешными, что, в свою очередь, непременно сказалось бы на стоимости ценных бумаг Apple.

Что мы видим сейчас? Оба прогноза не оправдали себя", – добавили аналитики Goldman Sachs. Хотя по-прежнему нет никакой достоверной информации о стоимости новинок, большинство аналитиков сходятся в том, что стоимость "бюджетного" iPhone не должна превысить отметку в 699 долларов (около 19760 гривен).