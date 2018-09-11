Компания AMD представила новые процессоры

Компания Advanced Micro Devices пополнила ассортимент 12-нанометровых процессоров Ryzen 2000 серии (Pinnacle Ridge) четырьмя новыми моделями: AMD Ryzen 7 2700E, Ryzen 5 2600E, Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X. К слову, первая информация о релиза новых CPU появилась еще весной.

Процессоры AMD Ryzen 7 2700E и Ryzen 5 2600E оперируют 8 и 6 физическими ядрами соответственно, обладают поддержкой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading) и оснащены 16 МБ кэш-памяти третьего уровня.

Главная особенность новинок заключается в уменьшенном до 45 Вт уровне TDP, благодаря чему они могут стать основой небольших и в то же время мощных ПК. Номинальные частоты Ryzen 7 2700E и Ryzen 5 2600E составляют 2,8 и 3,1 ГГц, а в boost-режиме их частота может увеличиваться до 4 ГГц.

Между тем AMD Ryzen 5 2500X (3,6 / 4 ГГц) и Ryzen 3 2300X (3,5 / 4 ГГц) содержат только четыре ядра, причем старшая модель способна обрабатывать до восьми потоков. Отличительной чертой данных CPU стала необычная конфигурация ядер.

Чипмейкер принял решение полностью отключить в новинках один из 4-ядерных блоков CCX, что ограничило объем кэша L3 на отметке в 8 Мб, однако положительно сказалось на их быстродействии благодаря снижению задержек. Напомним, их предшественники были выполнены по 2 + 2 ядерной схеме.

К сожалению, цены на новые CPU пока не сообщаются. По предварительным данным Ryzen 3 2300X можно будет купить за 120 – 130 долларов (около 3 390 – 3 670 гривен), а Ryzen 5 2500X получит ценник 160 – 170 долларов (около 4 510 – 4 800 гривен). Отметим, что одним из первых устройств, которое будет использовать процессоры AMD Ryzen 5 2500X и Ryzen 3 2300X, станет игровой десктоп Acer Nitro 50.