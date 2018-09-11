Бюджетный смартфон Ulefone Armor X проверили на прочность (Видео)

Бюджетный смартфон Ulefone Armor X поражает не только ценой, но и характеристиками и ударопрочностью. Что касается последнего, то разработчики провели краш-тест, по результатам которого можно убедиться в повышенном уровне выживания этого гаджета.

На кадрах видно, как смартфон сначала бросают с лестницы вниз и он пролетает несколько пролетов, ударяясь о землю. К слову, во время одного из таких испытаний откололась часть каменной ступени, зато с телефоном ничего не произошло.

Кроме того, гаджет бросали на асфальт, но и после этого он "выжил" и остался фактически без царапин.

Добавим, что он еще полностью защищен от воды по стандарту IP68 и может пробыть на глубине до полутора метров в течение 1,5 часа, а также работать даже при температуре от -40 до +80 градусов по Цельсию.

Обычно ударопрочные смартфоны имеют довольно скромные технические характеристики, но это не тот случай. Так, Ulefone Armor X получил 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440x720 пикселей, четырехъядерный процессор MediaTek MT6739, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения встроенной памяти.

Кроме того, устройство может похвастаться аккумулятором на 5500 мАч, которого, как уверяет производитель, должно хватить на несколько дней работы без подзарядки. В то же время смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью в 10 Вт и беспроводную по распространенному стандарту Qi.

Также он оснащен двойной основной камерой с разрешением 13 Мп, которая поддерживает портретный режим с размыванием заднего фона. А для любителей музыки приятным бонусом станет выделенный аудиочип AW8736 и, куда же без него, громкий динамик.

Относительно способов разблокировки, то разработчики Armor X предложили как сканер отпечатков пальцев на правой грани, так и функцию распознавания лица. Пригодится и модуль NFC, позволяющая с помощью аппарата оплачивать покупки через систему Google Pay. К слову, цена Ulefone Armor в официальном магазине производителя на AliExpress составляет около 3600 гривен.