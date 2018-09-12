Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4480553-xiaomi-obyavila-datu-vyihoda-fitnes-brasleta-mi-band-3-nfc-v-ukraine.html
Xiaomi объявила дату выхода фитнес-браслета Mi Band 3 NFC в Украине
Новости технологии: Стоимость новинки составит 199 юаней (около 800 гривен).
Xiaomi Mi Band 3 с NFC появится на полках магазинов уже в этом месяце, а теперь китайский производитель объявил точную дату выхода фитнес-трекера на рынок – 19 сентября. Стоимость новинки составит 199 юаней (около 800 гривен).
С помощью Xiaomi Mi Band 3 с NFC можно будет осуществлять платежи с помощью Mi Pay. Новинка обойдется на 100 гривен дороже базовой версии.
Стоит отметить, что в Украине больше пользы от устройства не будет. Модуль NFC с браслета Mi Band 3 не позволит осуществлять платежи с использованием Google Pay.
Основные характеристики Xiaomi Mi Band 3 NFC:
- Дисплей: OLED с диагональю 0,78 дюйма и разрешением 128 x 80 пикселей
- Возможность погружения на глубину до 50 метров
- Bluetooth 4.2 LEМ
- Модуль NFC (опционально)
- Пульсометр
- Батарея: 110 миллиампер часов (до 20 дней работы от полного заряда)
- Ремень длиной 155 – 216 миллиметров
- Размеры: 46,9 x 17,9 x 12 миллиметров
- Вес: 20 грамм
Совместимость со смартфонами с операционной системой Android 4.4 или iOS 9 и более поздними версиями
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