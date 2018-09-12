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Xiaomi объявила дату выхода фитнес-браслета Mi Band 3 NFC в Украине

Xiaomi
21:38 Сегодня Телеграф
24tv.ua
pixabay

Новости технологии: Стоимость новинки составит 199 юаней (около 800 гривен).

Xiaomi Mi Band 3 с NFC появится на полках магазинов уже в этом месяце, а теперь китайский производитель объявил точную дату выхода фитнес-трекера на рынок – 19 сентября. Стоимость новинки составит 199 юаней (около 800 гривен).

С помощью Xiaomi Mi Band 3 с NFC можно будет осуществлять платежи с помощью Mi Pay. Новинка обойдется на 100 гривен дороже базовой версии.

Стоит отметить, что в Украине больше пользы от устройства не будет. Модуль NFC с браслета Mi Band 3 не позволит осуществлять платежи с использованием Google Pay.

Основные характеристики Xiaomi Mi Band 3 NFC:

  • Дисплей: OLED с диагональю 0,78 дюйма и разрешением 128 x 80 пикселей
  • Возможность погружения на глубину до 50 метров
  • Bluetooth 4.2 LEМ
  • Модуль NFC (опционально)
  • Пульсометр
  • Батарея: 110 миллиампер часов (до 20 дней работы от полного заряда)
  • Ремень длиной 155 – 216 миллиметров
  • Размеры: 46,9 x 17,9 x 12 миллиметров
  • Вес: 20 грамм

Совместимость со смартфонами с операционной системой Android 4.4 или iOS 9 и более поздними версиями

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