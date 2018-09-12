Xiaomi объявила дату выхода фитнес-браслета Mi Band 3 NFC в Украине

Xiaomi Mi Band 3 с NFC появится на полках магазинов уже в этом месяце, а теперь китайский производитель объявил точную дату выхода фитнес-трекера на рынок – 19 сентября. Стоимость новинки составит 199 юаней (около 800 гривен).

С помощью Xiaomi Mi Band 3 с NFC можно будет осуществлять платежи с помощью Mi Pay. Новинка обойдется на 100 гривен дороже базовой версии.

Стоит отметить, что в Украине больше пользы от устройства не будет. Модуль NFC с браслета Mi Band 3 не позволит осуществлять платежи с использованием Google Pay.

Основные характеристики Xiaomi Mi Band 3 NFC:

Дисплей: OLED с диагональю 0,78 дюйма и разрешением 128 x 80 пикселей

Возможность погружения на глубину до 50 метров

Bluetooth 4.2 LEМ

Модуль NFC (опционально)

Пульсометр

Батарея: 110 миллиампер часов (до 20 дней работы от полного заряда)

Ремень длиной 155 – 216 миллиметров

Размеры: 46,9 x 17,9 x 12 миллиметров

Вес: 20 грамм

Совместимость со смартфонами с операционной системой Android 4.4 или iOS 9 и более поздними версиями