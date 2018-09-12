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Прототип аэротакси Vertical Aerospace совершил первый полет (Видео)

Прототит аэротакси совершил первый полет
18:14 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: nv.ua

Новости технологии: Британская компания Vertical Aerospace построила прототип аппарата вертикального взлета и посадки и провела его первый тестовый полет.

Бристольская Vertical Aerospace нацелена на то, чтобы в течение четырех лет запустить услуги междугородного авиационного такси по Великобритании. Масса прототипа составляет 750 килограммов, он оборудован трехлопастными роторами и на данный момент способен провести в воздухе всего около пяти минут, при этом может развивать скорость до 80 километров в час.

Ожидается, что максимальная скорость работы eVTOLs будет колебаться около отметки 200 миль в час (320 км/ч) с начальным диапазоном полета от 100 до 140 миль (160 - 225 км). Предполагается, что в перспективе дальность полета увеличится до 800 км.

Vertical Aerospace была основана в 2016 году Стивеном Фицпатриком и сейчас в ее штате 28 инженеров и техников, набранных из рядов Airbus, Boeing, Rolls-Royce, Martin Jet Pack, DarkTrace и General Electric. За последние 12 месяцев компания собрала демонстрационный стенд eVTOL с полноразмерным изображением, предоставила разрешение на летное испытание от Управления гражданской авиации и реализовала его в воздухе над аэропортом Котсуолд.

"Мы многое узнали из Формулы 1, как с точки зрения технологии, так и темпов развития. Легкие материалы, аэродинамика и электрические системы, разработанные с помощью F1, очень применимы к самолетам, гораздо больше, чем к автомобильному транспорту. Дав эти технологии в руки опытных инженеров аэрокосмической промышленности, мы можем построить новейшие самолеты", - сказал Фицпатрик.

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Новости технологии, Vertical Aerospace, Аєротакси, Видео, Первій полет, Прототит.
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