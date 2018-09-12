Презентация Apple 2018: онлайн-трансляция новинок 12 сентября (Видео)

Сегодня, 12 сентября, в зале Театра Стива Джобса (Купертино, США) проходит презентация Apple, на которой компания представляет ряд новинок.

Ожидается, что Apple представит три новых смартфона под названием - iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. В отличие от прошлого года, это будут две модели в топовом сегменте и одна – бюджетная, которая придет на смену iPhone SE. Также компания вернется к неймингу, от которого отказались в прошлом поколении: появятся S-версии. Младший iPhone получит приставку C. По задумке компании, старшие модели должны будут поднимать средний чек продажи, младшая – увеличивать долю.

Смартфон будет иметь дисплей 6,1 дюйма (1792x828) и более дешевую матрицу – LCD, одинарную тыловую камеру, тонкие рамки вокруг экрана, а также графику собственного производства. По слухам, чтобы уменьшить стоимость смартфона, Apple также оснастит его алюминиевым корпусом (вместо корпуса из нержавеющей стали) и может убрать 3D Touch.

Все новые iPhone будут работать на новом процессоре Apple A12 и функционировать с помощью последней 12-й версии iOS. Более дорогие модели будут иметь двойную камеру Dual 12 MP (6P & OIS), а бюджетные – обычную: Single 12 MP (6P & OIS).

Самая главная новсть, впервые в истории Apple получит поддержку двух сим-карт! Правда, эта версия будет продаваться лишь в некоторых странах мира.