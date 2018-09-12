День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Презентация Apple 2018: онлайн-трансляция новинок 12 сентября (Видео)
Презентация Apple 2018: онлайн-трансляция новинок 12 сентября (Видео)
Новости: Стало известно, когда будет рассмотрение дела "украинских диверсантов"
Стало известно, когда будет рассмотрение дела "украинских диверсантов"
Новости: Двое украинцев попали в символическую сборную тура Лиги наций
Двое украинцев попали в символическую сборную тура Лиги наций
Новости: В Китае опубликовали снимки iPhone XS до презентации
В Китае опубликовали снимки iPhone XS до презентации
X

Xiaomi показала новый смартфон Mi 8 Youth

Смотрите фото (4)
Xiaomi Mi 8 Youth
19:40 Сегодня Телеграф
nv.ua
nv.ua

Новости технологии: Компания Xiaomi обещает выход смартфона Mi 8 Youth в необычных цветах и уже показала один из этих цветов на фото.

На снимке демонстрируется розовый градиентный вариант расцветки смартфона. На фотографии видна горизонтальная двойная камера, которая отличает новинку от остальной серии Mi 8 с вертикальными камерами.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Mi 8 Youth оснащается 6,26-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой и основной двойной камерой на 12 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710. Предлагаются три конфигурации памяти — 4+32 ГБ, 6+64 ГБ и 8+128 ГБ. есть возможность расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3250 мАч.

Xiaomi Mi 8 Youth будет предлагаться в черном, розовом, золотистом, белом, синем, красном, сером, серебристом, зеленом и двух градиентных вариантах расцветки корпуса. Его стоимость составит 1999 юаней, то есть примерно $293.

Официальный дебют Xiaomi Mi 8 Youth ожидается 19 сентября 2019 года. Презентация гаджета пройдет в городе Ченду, который называют китайской "столицей панд".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Xiaomi Mi 8 Youth, Гаджет, Модель, Новинка, Смартфон, Техно, Устройство.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

В Google появился новый сайт-путеводитель для туристов Презентация Apple: какие iPhone представит компания 12 сентября 12 сентября состоится презентация новинок от Apple

Последние новости

Терри после долгих размышлений отказал Спартаку Супрун: В четырех городах Украины откроют центры трансплантации На Киевщине местные чиновники украли 700 тыс на ремонте дорог
Сегодня читают
01 Девочка, отравившаяся в лагере под Киевом, умерла
02 Начни день с позитива: утренние анекдоты 12 сентября
03 Граждан Украины предостерегают от посещения США
04 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)
05 Оля Полякова поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Новости сегодня
20:51 Улыбка до ушей: смешные селфи, которые вас заставят посмеяться
20:48 Экс-чемпион UFC Вердум отстранен от боев на два года
20:44 Экс-чиновнику МЧС заплатят 1,5 млн за моральный ущерб от следствия
20:42 Из энергоблока на ЧАЭС спасатели вытащили лося
20:34 На Юношеские Олимпийские игры отправятся 55 украинских спортсменов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Новости: Слушания по делу Кернеса можно будет смотреть онлайн
Слушания по делу Кернеса можно будет смотреть онлайн
Новости: НБУ сделал прогноз по инфляции
НБУ сделал прогноз по инфляции
Новости: Xiaomi показала новый смартфон Mi 8 Youth
Xiaomi показала новый смартфон Mi 8 Youth
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь