Xiaomi показала новый смартфон Mi 8 Youth

На снимке демонстрируется розовый градиентный вариант расцветки смартфона. На фотографии видна горизонтальная двойная камера, которая отличает новинку от остальной серии Mi 8 с вертикальными камерами.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Mi 8 Youth оснащается 6,26-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), 24-мегапиксельной фронтальной камерой и основной двойной камерой на 12 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710. Предлагаются три конфигурации памяти — 4+32 ГБ, 6+64 ГБ и 8+128 ГБ. есть возможность расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3250 мАч.

Xiaomi Mi 8 Youth будет предлагаться в черном, розовом, золотистом, белом, синем, красном, сером, серебристом, зеленом и двух градиентных вариантах расцветки корпуса. Его стоимость составит 1999 юаней, то есть примерно $293.

Официальный дебют Xiaomi Mi 8 Youth ожидается 19 сентября 2019 года. Презентация гаджета пройдет в городе Ченду, который называют китайской "столицей панд".