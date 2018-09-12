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Apple представила новые Apple Watch Series 4 (Видео)

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Apple Watch Series 4
21:09 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот

Новости технологии: Компания Apple представила новые "умные часы" Apple Watch Series 4.

Первая особенность новинки в том, что ее экран на треть больше, чем у часов предыдущих серий. Apple Watch Series 4 имеют встроенный сенсор сердцебиения, с помощью которого гаджет сможет сделать своему пользователю электрокардиограмму.

Часы будут предупреждать, если у пользователя слишком медленное сердцебиение.

В Series 4 переделали микрофон и динамик, а также позаботились, чтобы часы лучше держали сигнал сотовой связи. Чтобы можно было нормально говорить прямо по часам.

Полностью переделали цифровую головку часов, точность позиционирования. Также переместили и переделали динамик. Улучшили гироскоп.

Новые часы работают на чипе S4 c 64-битным двухъядерным чипом. Предполагается, что он может работать вдвое быстрее предшественников.

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Все по теме:

Новости технологии, Apple, Apple Watch Series 4, Watch Series 4, Альманах 2018, Новинка, Умные часы, Функции, Характеристика, Часы.
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