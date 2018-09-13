В Facebook создали новый искусственный интеллект

Инженеры из Facebook и Instagram разработали искусственный интеллект Rosetta, который будет распознавать мемы и поможет модераторам понять их смысл.

Авторы технологии считают, что она также поможет идентифицировать спам или оскорбительный контент, сообщает TechCrunch.

"Технологию Rosetta создали на базе технологии оптического распознавания текста, которую разработали в Facebook в 2015 году. Кроме изображений, нейросеть также способна покадрово сканировать видеозаписи. Она распознает несколько языков, но основная часть данных, которые использовались при обучении, содержит надписи латиницей", - говорится в сообщении.

По словам разработчиков технологии, возможность распознавания текста на изображениях и видео поможет компании эффективнее бороться с агрессивными высказываниями и запрещенным контентом.

Ранее Facebook купила компанию Bloomsbury AI, которая занимается обработкой естественного языка.

Тем временем исследовательский центр Pew провел опрос, который показал, что более четверти пользователей из США удалили мобильное приложение Facebook за последние 12 месяцев.