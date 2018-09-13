Презентация Apple 2018: новинки компании и цены на них

Ситуацию на рынке смартфонов в нынешнем году сложно назвать простой. Глобальные продажи замедляются. В лидеры постепенно выходят компании, которые готовы продавать больше с меньшей прибылью. Отсюда - замедление продаж у Samsung, резкий рывок Huawei, Xiaomi и других китайских компаний вверх.

На этом фоне Apple чувствует себя неплохо, по прежнему оставаясь самой инновационной компанией. Достаточно вспомнить, что с момента выхода iPhone X прошло меньше года, а пресловутая "монобровь" (вырез на экране) уже фактически стала стандартом в индустрии.

И ценник свыше $1000, который в прошлом году казался феерическим (многие пророчили iPhone X провал именно по этой причине), теперь воспринимается вполне адекватно. Так что Apple вряд ли свернет с этой дорожки. Высокие ценники и продвижение "моноброви" по идее останутся в тренде. Или нет?

Где состоялась презентация?

В одном из самых дорогих офисов в мире - Театре имени Стива Джобса, в штаб-квартире Apple Park, Купертино, Калифорния.

Сколько моделей?

Как и год назад, Apple показала три новые модели. Хотя, в 2018-м, речь идет не об апдейте iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также флагманского iPhone X. Вместо этого, компания намеревается выстроить новую продуктовую линейку на основе iPhone X с 5,8-дюймовым OLED-экраном.

Все три новинки унаследовали нынешний iPhone X в его основных "фишках". Все они получили "монобровь", управление жестами по экрану и систему распознавания лица Face ID.

Самый нашумевший смартфон недавнего времени укомплектовали обновленным железом, но забрали у него звание флагмана. Им стал новый iPhone с 6,5-дюймовым OLED-экраном. При этом, общая диагональ телефона осталась прежней, благодаря безрамочным технологиям.

И (сенсация!) впервые в истории Apple этот смартфон получил поддержку двух сим-карт. Правда, в качестве второй симки будет выступать виртуальная e-sim, а версия с физическим слотом будет продаваться лишь в Китае.

Как называются новинки?

Раньше все было просто - каждое следующее поколение iPhone получало новую цифру либо добавляло букву S к цифре предыдущего поколения. Однако, прошлогодний iPhone X (X - здесь все-таки означает "десять", а не "икс", как до сих пор думают многие) сломал эту систему, выйдя одновременно с iPhone 8.

Было бы крайне нелогично теперь выпускать iPhone с индексом 9. Поэтому, iPhone X стало новым базовым названием в линейке. Таким образом обновление предыдущей "десятки" получило традиционную приставку S (и будет называться iPhone Xs).

Флагман с 6,5-дюймовым экраном назвали iPhone Xs Max. Третья, самая дешевая модель получила название Xr.

Что поменялось?

Смартфоны укомплековали новыми процессорами Apple A12, где впервые для комерческой электроники применили разрешающую способность в 7 нанометров. Чипсет на 30% быстрее и на 40% энергоэффективнее А11, который установлен в iPhone X и позволяет производить рекордные 5 триллионов операций в секунду.

Технология должна не только улучшить производительность новых iPhone, но и укрепить энергоэффективность мобильных процессоров и сделать их еще более компактными.

Оперативную память повысили до 4 ГБ и ускорили на 50%, в сравнении с предыдущим поколением. Впервые доступен iPhone с максимальным объемом внутренней памяти в 512 ГБ.

Значительно улучшили и камеры. Основной модуль занимают две линзы на 12 Мп - телеобъектив и широкоугольник. Отдельный со-процессор анализирует параметры снимка, снимает не просто два, а четыре кадра с разной экспозицией и потом объединяет их в один снимок наилучшего качества.

Появляется новый режим умного HDR и возможность регулировать глубину резкости после осуществления фото.

iPhone Xs и Xs Max обзавелись более тонкими рамками, чем у версии Xr. Улучшили и батарею, но сколько теперь ампер-часов она получила - неизвестно. Топовые версии вышли в трех цветах - золотом, сером и серебряном, и стали еще более водоустойчивыми.

Почему самый дешевый iPhone стал изюминкой?

По более доступной цене, эта модель получила самое основное обновление - сверхсовременный бионический процессор A12.

Еще, 6,1-дюймовый iPhone Xr с LCD-дисплеем будет самым… цветастым. Анонсировали серый, белый, красный, синий и оранжевый варианты. Кроме того, рамки на торцах устройства сделаны из неокрашенного алюминия, а не из нержавеющей стали в цвет корпуса, как у iPhone X.

И, судя по всему, это будет самый массовый iPhone следующего года, призванный заменить бестселлеры последних лет - iPhone 5s и его наследника iPhone SE.

Сколько будут стоит новые iPhone и когда можно купить?

В прошлом году Apple приучила всех, что $1000 за смартфон - это нормально. Сегодняшние новинки имеют приблизительно те же ценники.

В США модель iPhone Xs будет стартовать от $999, а iPhone Xs Max от $1099. Базовая версия iPhone Xr в США будет стоить от $749.

iPhone Xs и Xs Max можно будет купить уже через пару недель. Предзаказы iPhone Xr начнутся позже всего - 19 октября, а полностью поступят в продажу аж 26 октября.

Что показали еще?

Помимо новых iPhone, презентовали новые модели часов Apple Watch 4. Часы получили два разных безрамочных экрана с 32 и 35 мм диагонали и более тонким стеклом.

Устройство также укомплектовали более мощным железом и новой гироскопической технологией, которая может позвонить в скорую помощь, если владелец упал и не движется более минуты.

Кроме этого, Apple Watch будет отслеживать стабильность вашего сердцебиения, строить электрокардиограмму и предупреждать в случае нестабильной работы сердца.

Цены стартуют от $399, а в продаже часы появятся 21 сентября. По заявлению Тима Кука, Apple Watch являются не только самыми популярными умными часами в мире, но и самыми популярными часами в мире вообще.