iOS 12: названа дата выхода обновленной версии

Многие ожидали, что обновленную версию iOS 12 компания Apple представит 12 сентября, во время большой презентации. Однако, этого не случилось. При этом в компании назвали дату выхода iOS 12 – 17 сентября.

Как известно, первую бета-версию iOS 12 компания выпустила сразу после окончания презентации WWDC 2018, которая состоялась в начале июня. Протестировать обновленную операционную систему могут обычные пользователи с помощью специального профиля.

iOS 12: что нового

В iOS 12 появятся новые функции, изменения претерпевает также интерфейс. Однако, основное внимание разработчики акцентировали на производительности, таким образом iOS 12 стала вдвое быстрее iOS 11.

Так, по заверениям разработчиков, обновленная операционная система на 40% быстрее будет запускать программы, в сравнении с iOS 11; на 50% быстрее работает с клавиатурой; и на 70% быстрее открывает приложение "Камера".

Стандартное приложение FaceTime в iOS 12 получил еще одну важную функцию – поддержку групповых звонков. В таком звонке могут участвовать до 32 пользователей одновременно.

Улучшение получит и приложение "Фото". Так, в смартфонах появилась новая вкладка "Для Вас", в которой автоматически собираются лучшие для вас фотографии. "Умный" алгоритм iOS 12 определяет, какие люди находятся на выбранных фотографиях, и предлагает поделиться фотографиями с ними.

Теперь в iOS 12 есть возможность просматривать статистику использования аккумулятора. Это поможет пользователям понять, какие приложения являются наиболее затратными для заряда аккумулятора.

Также новая прошивка "научилась" определять коды проверки во входящих текстовых сообщениях и предлагать их для ввода в Safari. Например, если вам пришла SMS с проверочным кодом от банка или оператора связи, то ввести код можно раз кликнув, и код появится над клавиатурой.