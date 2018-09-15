Meizu представила девайс, который превращает любые наушники в беспроводные

Он может обычные проводные наушники адаптировать к смартфону, без 3,5-мм аудиоразъема. Также с помощью этого девайса можно управлять воспроизведением музыки.

Meizu Bar 01 имеет вес всего 8 граммов передает звук с помощью Bluetooth с минимальной потерей качества. Встроенного аккумулятора хватает на 6 часов непрерывного прослушивания музыки.

Благодаря специальной клипсе устройство можно закрепить на одежде или сумке, а управление осуществляется с помощью одной кнопки. Устройство можно приобрести в двух цветовых вариантах: черном и белом. О стоимости новинки пока не сообщалось.