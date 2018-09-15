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Meizu представила девайс, который превращает любые наушники в беспроводные

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Meizu Bar 01
14:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости технологии: Компания Meizu представила Bluetooth-ресивер Bar 01.

Он может обычные проводные наушники адаптировать к смартфону, без 3,5-мм аудиоразъема. Также с помощью этого девайса можно управлять воспроизведением музыки.

Meizu Bar 01 имеет вес всего 8 граммов передает звук с помощью Bluetooth с минимальной потерей качества. Встроенного аккумулятора хватает на 6 часов непрерывного прослушивания музыки.

Благодаря специальной клипсе устройство можно закрепить на одежде или сумке, а управление осуществляется с помощью одной кнопки. Устройство можно приобрести в двух цветовых вариантах: черном и белом. О стоимости новинки пока не сообщалось.

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