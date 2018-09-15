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Новости: Компания LG рассказала, когда представит уникальный смартфон V40 ThinQ
Компания LG рассказала, когда представит уникальный смартфон V40 ThinQ
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Компания LG рассказала, когда представит уникальный смартфон V40 ThinQ

Смартфон
18:42 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Компания LG отправила приглашения на свое мероприятие 3 октября, на котором покажут смартфон V40 ThinQ.

В тексте приглашения есть фраза "Take 5", что говорит о том, что V40 действительно получит 5 камер. Гаджет получит три камеры сзади и две спереди. Может показаться, что LG просто следует за тенденцией добавления дополнительных камер, стоит отметить, что компания на самом деле была одной из первых, кто установил камеру с несколькими модулями на модели 2015 года V10.

Фактически, этот телефон впервые использовал две передние камеры. Но впоследствии компания решила, что лучше сосредоточится на основном модуле камеры. С тех пор LG использовала только одну фронтальную камеру, но, похоже, теперь она возвращается к своим корням.

По предварительным данным, основная камера V40 ThinQ получит три сенсора. Первый на 12 Мп с f/1.5, второй на 16 Мп с f/1.9 и третий — 12 Мп с диафрагмой f/2.4. Фронтальная камера, в свою очередь, будет иметь двойной модуль на 8 Мп и 5 Мп.

Также ожидается, что LG V40 ThinQ оснастят 6.4-дюймовым OLED-дисплеем с вырезом и разрешением QHD+. За производительность смартфона будет отвечать процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти.

Напомним, в начале 2018-го китайская компания Huawei презентовала свой главный флагман - P20 Pro. Фишкой смартфона стала камера, а точнее три камеры, которые в ряд поместили на задней поверхности устройства. А в сентябре 2018 стало известно, что Samsung вскоре может выпустить смартфон с четырьмя основными камерами.

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